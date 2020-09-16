РИАМО - 16 сен. В Подмосковье с начала года пресекли 320 фактов самовольного складирования стройматериалов, конструкции, изделия и механизмы нельзя складировать за пределами строительных площадок и за пределами специально отведенных мест по местному законодательству, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.

«С начала года инспекторы Госадмтехнадзора Московской области пресекли 320 фактов самовольного складирования стройматериалов в муниципальных образованиях Подмосковья», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Больше всего нарушений пресекли в Красногорске, Королеве, Подольске, Чехове, Ступине, Солнечногорске, Пушкинском и Одинцовском городских округах.