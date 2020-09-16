РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Чемпионат Московской области по воркауту в двух дисциплинах проведут в Подольске 19 сентября, сообщается в группе «PODOLSK WORKOUT» в соцсети «ВКонтакте».

«Первый Московский областной чемпионат по воркауту среди мужчин состоится в МБУ «Спорт-Сервис», а главными организаторами будет Федерация воздушно-силовой атлетики Московской области. Мероприятие пройдет по двум дисциплинам: троеборье и фристайл», - говорится в сообщении.

Регистрация участников начнется в 10:00, начало соревнований - в 11:00. Принять участие могут все желающие по адресу: улица Клемента Готвальда, 4.