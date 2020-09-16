РИАМО - 16 сен. Врач и телеведущий Александр Мясников критически высказался об информации, что переболевший коронавирусом пациент остается заразным в течение 90 дней, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его мнению, данные о том, что перенесший Covid-19 обязательно остается заразным в течение трех месяцев, является «очередной страшилкой».

«Общее мнение медиков разных стран — такие люди не опасны для других, они не заражают окружающих», — сказал Мясников.

Он пояснил, что у многих переболевших тест на коронавирус может давать положительный результат в течение длительного периода, однако это не означает, что данный человек заразен.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН заявила, что человек, перенесший Covid-19, может распространять вирус до 90 дней.​

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16 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5670 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 173 больных. В Москве - 750.

- 1223 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 016 человек.