РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 сен. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в очистке русла и берега реки Сходни 19 сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Субботник по очистке реки Сходни состоится 19 сентября. Генеральная уборка береговой зоны и русла реки пройдет в рамках акции «Вода России» по инициативе министерства природных ресурсов и экологии РФ и министерства экологии и природопользования Московской области при участии администрации Красногорска и неравнодушных жителей», - говорится в сообщении.

GPS-координаты первой точки сбора: 55.873372, 37.382059. Нужно спуститься вниз по старой дороге на Рождествено, пройти через мост на другой берег, двигаться направо около 1 километра.

GPS-координаты второй точки сбора: 55.873516, 37.382770. Следует спуститься к улице Ландышевой, после моста повернуть налево, пройти через СНТ «Текстильщик» и выйти на луг сразу после СНТ.

«Связаться с организатором субботника можно по телефону: 8(916)268-89-33», - заключается в сообщении.