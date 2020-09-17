РИАМО - 17 сент. Хаски-деревни в Подмосковье популярны у туристов зимой, когда можно покататься на собачьих упряжках. Но и в то время, когда снега нет, здесь есть чем заняться. Так, в питомнике «Рузская аляска» посетителям предлагают дог-трекинг – поход с собакой по пересеченной местности. О новом виде досуга рассказывает очередной выпуск подкаста «Путь-дорога».

В новом выпуске ведущие подкаста Герман Иванов и Лена Твердая учатся управлять хаски, разбираются в особенностях ездовых пород и участвуют в аттракционе «Купание в собаках». Также слушатели узнают, где можно покататься на собаках летом, какие команды хаски отказываются выполнять и как пережить нападение любвеобильной стаи.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» - новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о Подмосковье активном - местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта – показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, усадьбы Абрамцево и Мураново, а также рассказы о яхтинге и гольфе в Подмосковье.

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