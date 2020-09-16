РИАМО - 16 сен. Более 29 тысяч карт провожающего оформили пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании за лето, популярнее всего они были на Казанском направлении Московской железной дороги, где их использовали 8 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы компании.



«Больше всего карт оформлено на станции Москва-Казанская – около 2 тысяч, немного меньше на станции Люберцы-1 – более тысячи карт», - говорится в сообщении.



Также услуга популярна на Горьковском и Ярославском направлениях МЖД. Там картами воспользовались более 4 и 3 тысяч раз соответственно.



Карту провожающего используют те, кто встречает или провожает пассажира. Она позволяет бесплатно пройти через турникеты и находиться на платформе до 30 минут.



«Оформление карты осуществляется в кассах на головных вокзалах Москвы и 125 остановочных пунктах. При оформлении необходимо оставить залог в 100 рублей», - добавляется в сообщении.