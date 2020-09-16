РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 сен. Пожилые жители подмосковного Красногорска могут научиться быстро считать и улучшить память и внимание на занятиях в рамках программы «Активное долголетие», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

За год реализации губернаторской программы в кружки, секции, на спортивные занятия и экскурсионные поездки записались более 5 тысяч красногорцев старшего поколения.

«С начала сентября пенсионерам доступны занятия «Развитие памяти и внимания» и «Быстрый устный счет». Уроки проходят на базе АНО ДРЦ «Клевер» по адресу: Ильинское шоссе, дом №12», - говорится в сообщении.

Кроме того, занятия продолжаются в Центре активного долголетия на улице Заводской, дом №4, а также в учреждениях культуры и спорта муниципалитета. Занятия проводят с соблюдением необходимых норм Covid-безопасности.

Узнать подробную информацию обо всех доступных видах спорта и досуга в рамках программы «Активное долголетие», записаться на занятие или экскурсию можно на портале dolgoletie.mosreg.ru, в приложении «Соцуслуги» (доступно на AppStore и в GooglePlay), а также по телефону Красногорского управления социальной защиты населения: 8(498)602-19-26 (добавочные 48622, 48625).