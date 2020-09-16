Прививка от гриппа‑2020: противопоказания и рекомендации

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По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этой осенью в Россию придут три новых штамма вируса гриппа, к которым еще не выработан коллективный иммунитет. Наиболее действенный и безопасный способ защиты от болезни – это вакцинация.

Новые вакцины от гриппа производятся по тем материалам, которые предоставляет ВОЗ.

«ВОЗ пытается спрогнозировать, какой грипп будет в этом эпидсезоне. Соответственно, если ВОЗ угадывает, мы видим вспышку гриппа – но она не тяжелая. Когда ВОЗ не угадывает, или мутация вируса происходит уже после того, как были выданы рекомендации ВОЗ, мы видим резкие подъемы», - поясняет аллерголог-иммунолог, консультант телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Екатерина Морозова.

При этом она отметила, что вакцинацию против гриппа важно делать каждый сезон, а в этом она особенно актуальна – из-за пандемии коронавируса.

«Именно в этом эпидсезоне, вакцинируясь от гриппа, мы опосредованно защищаемся и от других респираторных заболеваний – и от Covid-19 в том числе. Потому что, имея хороший иммунный ответ, высок шанс того, что это заболевание человек перенесет либо в легкой, либо в форме средней тяжести», - объясняет Екатерина Морозова.

«Не так страшен грипп, как то, что после болезни у нас в течение трех месяцев сохраняется иммунодефицитное состояние», - подчеркивает врач.

Когда ослабленный иммунитет не в состоянии ответить на другие вирусы, человек начинает «цеплять все подряд».

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