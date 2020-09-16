Прививка от гриппа‑2020: противопоказания и рекомендации

Сезонная вакцинация
С 1 сентября 2020 года в Московском регионе стартовала ежегодная кампания по вакцинации от гриппа. Власти настаивают, что в этом году из-за пандемии коронавируса сделать прививку особенно важно. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60%населения, а также не менее 75% в группах риска.
Сделать прививку можно в любой государственной поликлинике, в мобильных комплексах вакцинации, а также в частных клиниках. Адреса и часы работы поликлиник и мобильных комплексов опубликованы на интерактивной карте.
Непредсказуемая осень 2020
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этой осенью в Россию придут три новых штамма вируса гриппа, к которым еще не выработан коллективный иммунитет. Наиболее действенный и безопасный способ защиты от болезни – это вакцинация.
Новые вакцины от гриппа производятся по тем материалам, которые предоставляет ВОЗ.
«ВОЗ пытается спрогнозировать, какой грипп будет в этом эпидсезоне. Соответственно, если ВОЗ угадывает, мы видим вспышку гриппа – но она не тяжелая. Когда ВОЗ не угадывает, или мутация вируса происходит уже после того, как были выданы рекомендации ВОЗ, мы видим резкие подъемы», - поясняет аллерголог-иммунолог, консультант телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Екатерина Морозова.
При этом она отметила, что вакцинацию против гриппа важно делать каждый сезон, а в этом она особенно актуальна – из-за пандемии коронавируса.
«Именно в этом эпидсезоне, вакцинируясь от гриппа, мы опосредованно защищаемся и от других респираторных заболеваний – и от Covid-19 в том числе. Потому что, имея хороший иммунный ответ, высок шанс того, что это заболевание человек перенесет либо в легкой, либо в форме средней тяжести», - объясняет Екатерина Морозова.
Когда ослабленный иммунитет не в состоянии ответить на другие вирусы, человек начинает «цеплять все подряд».
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Кому противопоказана вакцинация
Медики обращают внимание на то, что главным противопоказанием для прививки от гриппа являются аллергические реакции. То есть прививку нельзя делать тем, у кого была реакция на предыдущую вакцину, а также тем, у кого есть аллергия на куриный белок. Это связано с тем, что вакцина производится с использованием куриных эмбрионов.
Однако, по мнению Екатерины Морозовой, аллергия не является абсолютным противопоказанием для вакцинации от гриппа.
«Исследования показывают, что вакцинация пациентов с аллергией на яичный белок современными вакцинами, как правило, не приводит к серьезным реакциям организма», - говорит медик. При этом пациенту с аллергией нужно обязательно предупредить об этом врача, который проводит вакцинацию.
Есть и другие заболевания, которые могут быть противопоказанием к вакцинации.
Следует отложить вакцинацию и на фоне лихорадки – если человек находится в острой форме заболевания. «Но после выздоровления, если нет температуры, уже можно прививаться от гриппа», - отметила врач.
Вакцину можно вводить детям начиная с шести месяцев. Нет ограничений и для беременных женщин.
«Во втором и третьем триместрах беременности женщины начинают активно передавать плоду свои антитела. Вакцинируя женщину, мы защищаем не только ее, но и еще не рожденного ребенка, что тоже очень важно», - отмечает Екатерина Морозова.
Пожилые люди также должны привиться от гриппа, так как входят в группу риска. «Если пенсионер не имеет онкологии, он имеет право на вакцинацию», - говорит медик.
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Как выбрать вакцину
Зарубежные и отечественные вакцины от гриппа разрабатываются по единой рекомендации ВОЗ. В нынешнем сезоне в Московском регионе используются трехвалентные вакцины – «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс». Привиться можно также четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри». Все препараты прошли обязательную государственную сертификацию.
По словам эксперта сервиса «Доктор рядом», вакцины несколько отличаются друг от друга. Согласно рекомендации ВОЗ, в вакцине от гриппа должно содержаться по 15 микрограмм антигена каждого штамма для создания нормального иммунного ответа. Но некоторые производители пытаются сэкономить – и кладут меньше.
«Соответственно, если мы имеем меньше антигена, мы получаем меньший иммунный ответ и меньшую защиту», - поясняет аллерголог-иммунолог Екатерина Морозова.
Тем, кто сомневается в эффективности той или иной вакцины, следует заранее узнать состав.
«В медицинской организации, где проводится вакцинация, всегда можно уточнить, какой препарат будет использован. Можно изучить в Интернете его состав и принять для себя решение – хотим мы такую вакцину или нужна другая», - советует врач.
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Можно ли привиться и от гриппа, и от Covid-19
Специалист телемедицинского сервиса «Доктор рядом» также развеяла миф о том, что несколько вакцин подряд могут привести к «перегрузке» иммунной системы человека. Например, если сейчас сделать прививку от гриппа, а к концу года – от коронавируса.
«Каждый день наша иммунная система контактирует с тысячами тысяч различных антигенов – бактерий, грибов, вирусов, и это нормально. Ведь наш мир не стерилен. Поэтому нашему иммунитету все равно, десять тысяч антигенов он получит за сегодняшний день или десять тысяч и еще десять – от вакцины, которую мы можем ввести», - пояснила Екатерина Морозова.
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