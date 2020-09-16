РИАМО - 16 сен. Установка сигнализации поможет обезопасить собственников загородного жилья от краж, осень и зима являются любимым периодом для преступников, которые обворовывают коттеджи и загородные дома, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Сегодня на территории Подмосковья функционирует единая сеть более чем из 70 пунктов централизованной охраны, что позволяет обеспечить безопасность более 70 тысяч объектов различных форм собственности и свыше 50 тысяч квартир и частных домовладений, а также более 2 тысяч гаражей, подъездов и иных индивидуальных строений», - сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Для начала хозяевам нужно обратиться в территориальный отдел вневедомственной охраны с заявлением. Затем сотрудники оценят возможность установки охраны. Они учтут удаленность и техническую укрепленность объекта, состояние подъездных путей в зимнее время и наличие на пути светофоров, железнодорожных переездов и искусственных неровностей.

«Охрана с помощью технических средств сигнализации по-прежнему является наиболее эффективной защитой имущества граждан», - отметил заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов.

Ежедневно на маршруты патрулирования заступают более 400 групп задержания.