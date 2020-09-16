РИАМО - 16 сен. Установка сигнализации поможет обезопасить собственников загородного жилья от краж, осень и зима являются любимым периодом для преступников, которые обворовывают коттеджи и загородные дома, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
Для начала хозяевам нужно обратиться в территориальный отдел вневедомственной охраны с заявлением. Затем сотрудники оценят возможность установки охраны. Они учтут удаленность и техническую укрепленность объекта, состояние подъездных путей в зимнее время и наличие на пути светофоров, железнодорожных переездов и искусственных неровностей.
«Охрана с помощью технических средств сигнализации по-прежнему является наиболее эффективной защитой имущества граждан», - отметил заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов.
Ежедневно на маршруты патрулирования заступают более 400 групп задержания.
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