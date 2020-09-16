РИАМО - 16 сен. Колледж «Энергия» в подмосковном Реутове назван одним из лучших в России по версии движения WorldSkills Russia, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Поздравляю учащихся и педагогов колледжа «Энергия» с вхождением в топ-100 лучших по версии движения WorldSkills Russia! Это – заслуженная оценка нашей совместной работы по созданию непрерывного цикла образования, в рамках которого после окончания школы и колледжа выпускники могут продолжить обучение в ведущих вузах страны, а затем устроиться на работу в АО «ВПК «НПО машиностроения», расположенное на территории нашего Реутова», – сказал Каторов.

В список лучших попали еще 12 колледжей Подмосковья: «Московия», «Подмосковье», Межрегиональный центр компетенций – техникум имени С.П. Королева, Щелковский колледж, Губернский колледж, ГГТУ, а также Ногинский, Павлово-Посадский, Серпуховский, Раменский, Электростальский и Сергиево-Посадский колледжи.

Учащиеся колледжа «Энергия» в Реутове ежегодно становятся призерами престижных конкурсов. На базе учебного заведения реализуются программы дополнительного профессионального образования. В этом году в «Энергии» начали готовить специалистов для авиационной отрасли по специальностям «Управление беспилотными летательными аппаратами» и «Обслуживание авиационной техники».