РИАМО - 16 сен. Колледж «Энергия» в подмосковном Реутове назван одним из лучших в России по версии движения WorldSkills Russia, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.
В список лучших попали еще 12 колледжей Подмосковья: «Московия», «Подмосковье», Межрегиональный центр компетенций – техникум имени С.П. Королева, Щелковский колледж, Губернский колледж, ГГТУ, а также Ногинский, Павлово-Посадский, Серпуховский, Раменский, Электростальский и Сергиево-Посадский колледжи.
Учащиеся колледжа «Энергия» в Реутове ежегодно становятся призерами престижных конкурсов. На базе учебного заведения реализуются программы дополнительного профессионального образования. В этом году в «Энергии» начали готовить специалистов для авиационной отрасли по специальностям «Управление беспилотными летательными аппаратами» и «Обслуживание авиационной техники».
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