РИАМО - 16 сен. Балалаечник-виртуоз, студент I курса Московского областного базового музыкального колледжа им. Скрябина, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель Гран-при Гамбургского музыкального конкурса им. Чайковского, золотой призер XVII и XVIII Молодежных Дельфийских игр России Иван Попов примет участие в концерте серии «Дебют», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Мероприятие состоится 19 сентября в 12:00 в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве. В особняке неподалеку от Старого Арбата выступят юные одаренные музыканты.

«Иван был отмечен стипендией имени Дениса Мацуева, неоднократно становился стипендиатом Фонда «Новые имена», трижды удостоился чести выступить на мировых концертных сценах с выдающимися симфоническими и русскими народными оркестрами», – уточняется в сообщении.

Попов является единственным музыкантом-балалаечником, который был приглашен в состав российской делегации для участия в международных молодежных Дельфийских играх в Словакии.

В концертной программе в исполнении талантливого балалаечника-виртуоза прозвучат произведения Петра Чайковского, Хоакино Родриго, Веры Городовской, Виктора Козлова и других русских и зарубежных композиторов.

Мероприятие пройдет при поддержке Фонда президентских грантов и департамента культуры Москвы.