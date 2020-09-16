РИАМО - 16 сен. Следственный комитет проведет проверку после оставления младенца в опасности в Люберцах, в следственный отдел из органов полиции уже поступил материал проверки по данному факту, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 16 сентября в утреннее время прохожим была обнаружена новорожденная девочка, лежащая на лавочке возле городской больницы», - говорится в сообщении.

Малыша доставили в медучреждение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент принимаются меры для установления личности матери ребенка и обстоятельств его оставления на улице, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.