РИАМО - 16 сен. Расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги изменится во второй половине сентября, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры во второй половине сентября изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД», - говорится в сообщении.

18 сентября с 23:30 до 19 сентября 07:30 пройдут путевые работы на участке Мытищи – Подлипки, а 21 – 23 сентября с 22:30 до 05:00 – на станции Сергиев Посад.

Также ночью с 26 на 27 сентября, с 22:30 до 04:30, будет производиться надвижка пролетного строения автомобильного путепровода через пути Ярославского направления, который соединит улицы Мира и Фрунзе в Мытищах.

Во время работ из расписания выведут несколько электропоездов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Болшево, Щелково, Фрязино, Фрязево, Пушкино, Сергиев Посад и Александров. У нескольких пригородных поездов изменится время отправления и прибытия. Часть поездов 26 сентября с 20:00 до 22:00 проследует без остановок от Лосиноостровской до Мытищ.