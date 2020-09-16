РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 сен. На центральной площади Мытищ в выходные 19, 20, 26 и 27 сентября, а также 3 и 4 октября пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени», сообщается на сайте администрации горокруга.

В ярмарке примут участие более 120 хозяйствующих субъектов из 16 регионов (Ростов, Липецк, Тула, Ярославль, Краснодарский край, Волгоград, Орел и другие), а также представители стран ближнего зарубежья.

«Будет представлен широкий ассортимент сыров, замороженных полуфабрикатов, меда, кондитерских изделий. Также производители предложат овощи и фрукты, мясную, молочную и рыбную продукцию, саженцы плодовых деревьев и кустарников по ценам ниже, чем в магазинах», - говорится в сообщении.

Часы работы ярмарки - с 9:00 до 19:00.