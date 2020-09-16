РИАМО - 16 сен. На официальном сайте компании Apple опубликовали российские цены на iPad 8, iPad Air, Apple Watch SE и Apple Watch, которые были презентованы на традиционной конференции компании, сообщает Газета.ru.

«Цены на новый iPad стартуют от 29,99 тысячи рублей. iPad Air с экраном 10,9 дюйма будет стоить не менее 55,99 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Цены на гаджеты варьируются в зависимости от объема памяти и возможности установки сим-карты. Продажи стартуют в октябре.

Цены на «умные» часы Apple Watch Series 6 начинаются от 36,99 тысячи рублей. Цена на младшую версию — Apple Watch SE — от 24,99 тысячи рублей.

Цены актуальны для официальных магазинов Apple, а также партнеров бренда по России.