РИАМО - 16 сен. С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области устранили 164 факта загрязнения территорий вследствие эксплуатации и ремонта транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наибольшее количество фактов загрязнения территорий, связанных с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств с начала года, выявлено и устранено в городских округах Одинцовский, Пушкинский, Кашира, Подольск, Ленинский, Красногорск, Мытищи», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Число транспортных средств в Подмосковье выросло с 1 по 10 сентября на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на дорогах региона зафиксировано более 25 миллионов автомобилей.

Увеличение количества машин на дорогах Подмосковья объясняется, в первую очередь, началом учебного года в школах и университетах. Кроме того, трафик возрос из-за отмены удаленной работы в некоторых фирмах.