РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 сен. Поликлинику на 600 посещений в деревне Путилково подмосковного Красногорска планируют открыть в четвертом квартале нынешнего года, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь mariya011113 поинтересовалась в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, когда планируется открытие поликлиники в Путилкове.

«В рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта от 1 октября 2015 года между ООО «РИВАС МО» и администрацией горокруга Красногорск, в деревне Путилково было выполнено строительство и оснащение поликлиники на 600 посещений в смену. При проведении комиссионной проверки готовности поликлиники был выявлен ряд замечаний», - сказал представитель администрации.

Он отметил, что ввиду выявленных замечаний приемка здания возможна только после устранения недоделок. В настоящий момент застройщиком выполняются работы по устранению замечаний. Далее будут подготовлены акты приема-передачи и частичной реализации соглашения о реализации инвестиционного проекта. После этого объект будет принят в муниципальную собственность.

«После завершения процедуры передачи объекта в муниципальную собственность, поликлиника будет передана в собственность Московской области. Планируемый срок открытия поликлиники 4 квартал 2020 года», - заключил представитель.