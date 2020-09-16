РИАМО - 16 сен. Главный врач Инфекционной клинической больницы № 1, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина сделала прививку от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб столицы.

Врач отметила, что вакцинацию перенесла хорошо: был только легкий дискомфорт в месте введения вакцины. Она подчеркнула, что у нее после вакцинации уровень антител в крови 1,6 тысячи — больше, чем у перенесших коронавирус.

«Решение о вакцинации против коронавирусной инфекции мною было принято без особых колебаний – ведь мы, врачи, каждый день сталкиваемся с пациентами, видим, как агрессивно может вести себя этот вирус и какие тяжелые осложнения дает это заболевание, особенно среди групп риска», — сказала Сметанина.

Инфекционист добавила, что больший охват вакцинаций населения поможет сформировать большую иммунную прослойку в популяции. Это защитит не только привитых, но и тех, кому нельзя делать прививки.

«Противодействие новой коронавирусной инфекции в России, начавшееся в январе 2020 года, сейчас переходит на новый уровень – ведь самая эффективная борьба с воздушно-капельными респираторными вирусными инфекциями возможна только с помощью вакцинации – сформированный после прививки иммунитет на различных уровнях не дает вирусу запускать каскад патологических реакций, приводящих к развитию болезни», — объяснила врач.

По ее словам, в стране есть позитивный опыт по разработке вакцин — его применяют десятилетиями и видят эффективность. Например, вакцина против гриппа является показательной – привитые горожане либо не болеют вовсе, либо переносят болезнь в легкой форме.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину против Covid-19 «Спутник V», уже начались пострегистрационные исследования. Препарат был разработан сотрудниками центра Гамалеи.

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- За сутки в России зарегистрировали 5670 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 173 больных. В Москве - 750.

- 1223 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 016 человек.