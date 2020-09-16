РИАМО - 16 сен. Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за третий квартал 2020 года пройдет 24 сентября в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

Мероприятие пройдет в формате прямой трансляции. Оно посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Московской области.

«Активная ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на официальном сайте ведомства. При проведении публичных обсуждений можно будет задать вопросы по обсуждаемым темам в онлайн-формате», — говорится в сообщении.

Также, Московским областным УФАС России организован сервис сбора вопросов по обсуждаемым темам. Вопросы можно направлять заполнив форму.

Ответы на поставленные вопросы будут даны в рамках проведения мероприятия.

С докладом о правоприменительной практике Московского областного УФАС России за третий квартал 2020 года можно ознакомиться на сайте.