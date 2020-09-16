РИАМО - 16 сен. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о состоянии новорожденной девочки, которую нашли утром в среду на лавочке во дворе многоквартирного дома в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.

«Врачи сообщают, что девочка здоровая, доношенная, вес — 3600 граммов. Была рождена дома, пуповина перевязана. В настоящее время установлено, что о найденной малышке в полицию сообщила именно ее мать», — сказала Мишонова.

По ее словам, в данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, женщина является матерью-одиночкой, это ее пятый ребенок. При этом в поле зрения органов системы профилактики раньше она не попадала.

«Сейчас важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. Мы готовы при необходимости оказать поддержку семье», – резюмировала омбудсмен.

Ранее подмосковное ГУ МВД сообщило, что 32-летняя мать девочки была установлена и задержана. Ее доставили в ОВД для выяснения обстоятельств инцидента.