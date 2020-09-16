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В этом году фестиваль «Медиа-неделя Подмосковья» проходит в десятый раз с 10 по 17 сентября. Этот проект Союза журналистов Подмосковья, посвященный проблемам развития современных СМИ и новых медиа, уже вышел за пределы области и успешно реализуется в других регионах страны. Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова рассказала в интервью РИАМО о целях «Медиа-недели», роли местной журналистики, уроках карантина и помощи начинающим журналистам.

– Наталья Александровна, расскажите о главных целях «Медиа-недели Подмосковья», какую роль проект играет для местного журналистского сообщества?

– Десять лет назад стартовал проект Союза журналистов Подмосковья (СЖП), который получил название «Медиа-неделя». Идея принадлежала люберецким журналистам – именно они в первый раз провели у себя это мероприятие, а СЖП поддержал этот проект и сделал его региональным.

Цель «Медиа-недели Подмосковья» – пробудить активность и поддержать творчество журналистов в муниципальных образованиях, повысить их авторитет и статус в местном сообществе, привлечь внимание к проблемам отрасли. По нашему обращению журналисты проводят дни открытых дверей, уроки в школах и вузах, круглые столы.

Мы не навязываем формат проведения каких-то мероприятий, а наоборот – поддерживаем творческие инициативы коллег, которые сами определяют форму проведения «Медиа-недели» в своем городе. И цель нашей организации состоит как раз в том, чтобы в процессе проведения этих мероприятий сплотить журналистское сообщество в рамках какого-то полезного дела.

Наша активность привлекает внимание коллег из других регионов страны. Мы презентовали этот проект на фестивале «Вся Россия» несколько лет назад. Коллеги из Якутска и Самары уже взяли на вооружение идею и проводят у себя «Медиа-недели». А мы только рады поделиться своим опытом.

– Какую программу для участников «Медиа-недели» подготовили в 2020 году? Есть ли что-то особенное?

– В этом году очень обширная программа, и она имеет ярко выраженный патриотический акцент, приуроченный к 75-летнему юбилею Победы. Мы инициировали проведение круглых столов, встреч краеведов, опытных и начинающих журналистов, чтобы приобщить новичков к краеведческой, поисковой работе.

При этом мы не ограничиваем активность наших коллег – в программе есть не только патриотические, но и социальные, и экологические акции. Например, домодедовские журналисты будут очищать речку Рожайку. Ну и замечательно! Мы приветствуем такого рода инициативы.

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– В эпоху укрупнения СМИ и развития интернет-медиа что происходит с местной журналистикой, какую роль она играет? Как вы считаете, есть ли у нее будущее?

– Статус журналиста в муниципальном образовании очень важен. Если работник федерального СМИ может, например, не очень заботиться о какой-то точности, хотя это профессиональное качество должно быть присуще всем, то местный журналист просто на виду. Он всегда открыт и для критики, и для общения со своими же читателями, зрителями, слушателями – ему не спрятаться. Поэтому он должен быть особенно точным в своих сообщениях и в своей работе в целом.

Кроме того, журналист местных СМИ обязан думать о том социальном эффекте, который производит его работа. Ведь социальная журналистика всегда была важна. Внимание к простому человеку, к его проблемам – в традициях отечественной журналистики.

Что касается журналиста локальной прессы или радио и телевидения, то его самая главная задача – выделять какие-то проблемы и помогать в их решении, привлекать людей к полезной работе, сохранять и формировать местную культуру и идентичность. Краеведческие материалы, очерки об известных людях – они ведь только в местных газетах. Эту функцию не может заменить никто.

– И все же, как региональным СМИ конкурировать в эпоху глобальных медиа? На что стоит обратить внимание руководителям СМИ и журналистам?

– На медийном пространстве все важны, все занимают свое место. Даже в условиях новых информационных технологий, когда буквально каждый день в нашу жизнь врываются новые возможности, и каждый может распространять и получать информацию, местные пресса, радио и телевидение важны и значимы именно для своего города. Никто другой так глубоко не знает особенности этой территории, никто так не сможет мобилизовать граждан на полезную и обязательную работу по обустройству этой территории, по наведению там порядка. Местные СМИ и журналисты по-прежнему, как и столетие назад, должны выполнять функцию объединения местного сообщества.

Я убеждена, что даже в условиях бурного развития современных информационных технологий граждане имеют право получать информацию из тех источников, которые для них привычны и доступны. Мы же не можем взять и вычеркнуть из жизни целое поколение возрастных людей, которые привыкли читать местные газеты. В то же время мы не можем не учитывать интересы молодых людей, которые смотрят только новостную ленту. Поэтому мне кажется правильным развивать все платформы, активно работать на них, учитывая интересы граждан разных возрастных групп, с разными информационными потребностями.

Сегодня развитие современных медиа идет по пути специализации. То есть каждый сам выбирает то, что он читает, потребляет именно то, что ему интересно. И это нормально. Поэтому в нашем регионе развиваются все СМИ – и традиционные, и новые. Я желаю нашим коллегам, работающим на региональных каналах, радио, в печатных СМИ, не останавливаться. Помните о главном – об интересах аудитории, ради которой мы и работаем, создавая интересные программы, публикуя материалы. Смысл нашей профессии только в том, чтобы делать жизнь лучше, шаг за шагом.

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– В рамках «Медиа-недели» вручается премия имени В.А. Мельникова. Какие номинации представлены в этом году и кто смог принять в них участие?

– Это наша премия для журналистов, мы проводим ее уже 10 лет. Идея премии В. А. Мельникова – в том, чтобы поощрять не только тех, кто продемонстрировал какие-то творческие достижения, но и осуществляет важную, социально значимую деятельность. То есть журналист не просто пишет, снимает и прочее, но еще и способствует решению каких-то важных проблем в жизни своего региона.

Среди постоянных номинаций – «Журналистика», «Развитие СМИ», «Общественная деятельность». В этом году мы добавили еще номинацию «Легенды подмосковной журналистики» для местных знаменитостей, которые давно, много и плодотворно работают. Ну, и конечно, мы поддерживаем начинающих журналистов, которые успешно и ярко делают первые шаги. Это называется у нас «Успешный дебют». В этом году есть действительно яркий проект, и это не традиционные СМИ, а интернет-ресурс.

– В программе «Медиа-недели Подмосковья» множество мероприятий для юных журналистов, которые только собираются войти в профессию. Почему такое большое внимание уделяется работе с начинающими журналистами?

– Дело в том, что войти в профессию и сделать первые шаги очень сложно, это правда. Сфера медиа очень требовательная, суровая. Поэтому мы стараемся помочь – проводим множество обучающих семинаров, учебные проекты различных форматов, например, семинары или мастер-классы, полезные для молодых ребят. Наша уставная задача – помочь молодым войти в профессию.

Очень важно, чтобы в начале пути встретился доброжелательный, умный, профессиональный взрослый, который подскажет. Нужно лишь чуть-чуть подтолкнуть, немного помочь, и человек будет успешно развиваться в своей профессии. Наш Союз всегда это делал. И мы будем продолжать, потому что это, на наш взгляд, важно.

– Журналистика все активнее переходит в цифровые форматы, и специалистам, долго проработавшим в классических СМИ, не всегда просто адаптироваться к требованиям современности. Как им повысить свою квалификацию?

– Повышение квалификации тоже есть. В этом году образовательная активность немножко затормозилась и ушла в онлайн, а так у нас около 200 человек прошли обучение на курсах Союза журналистов России. Например, базовая программа – SMM для журналиста. Коллеги с большой благодарностью отзывались об этих курсах.

Также были курсы, на которых журналиста обучали поведению в условиях чрезвычайных ситуаций. Это практические занятия, созданные на базе МЧС. Все это позволяет повышать квалификацию. Мы будем продолжать и дальше эту работу.

– Как повлияли карантин и самоизоляция на работу журналистов? Как, по вашему мнению, стоит использовать полученный опыт?

– В нашей профессии можно работать удаленно, хотя не все удается сделать в таком формате. Практически все освоили технологии дистанционного поиска и передачи информации, еще активнее стали использовать онлайн-форматы. И никто из наших коллег не прекратил деятельность – все работали во время карантина. Я думаю, что теперь нас ничто уже не может испугать или остановить.