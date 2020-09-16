РИАМО - 16 сен. В подмосковных Люберцах полицейские установили и разыскали мать, оставившую новорожденного ребенка на улице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Женщина оставила месячного ребенка на лавочке. После обнаружения девочку отвезли в больницу.

«Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и доставили в отдел полиции 32-летнюю местную жительницу – мать новорожденной девочки, обнаруженной в среду утром на лавочке у подъезда дома», — сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.