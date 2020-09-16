РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 сен. В Мытищинском лесопарке 26 сентября пройдет Осенний легкоатлетический кросс среди жителей городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Кросс состоится в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Дистанции на мероприятии идут в зачет испытания ГТО «Кроcc (бег по пересеченной местности)» и соответствуют возрастной ступени. На мероприятии можно будет выполнить другие испытания комплекса: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (от уровня скамьи в сантиметрах), прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири (количество раз)», – говорится в сообщении.

Заявки на участие подаются не позднее 25 сентября до 15:00. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте: http://arta-sport.ru. Групповую заявку можно прислать на адрес электронный почты: glo-tanya@yandex.ru. При регистрации необходимо заполнять поле – УИН. Телефоны для справок: 8(925)437-29-40 – Татьяна; 8(916)636-37-10 – Ирина.

Вход в лесопарк – рядом с Т-образным перекрестком: Олимпийский проспект – улица Угольная, поворот на бывшее стрельбище «Динамо».

Непосредственная регистрация участников легкоатлетического кросса проводится в день проведения соревнований при входе на стартовую поляну (в судейской палатке для регистрации) с 08:30. Выдача стартовых номеров заканчивается за 30 минут до старта каждой возрастной группы (стартовый протокол).