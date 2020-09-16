РИАМО - 16 сен. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, летний сезон 2020 года на ВДНХ в Москве оказался насыщенным, всего проведено свыше 5,7 тысячи программ, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Из-за угрозы распространения коронавируса все проводимые на ВДНХ экскурсии, мастер-классы, лекции, кинопоказы, спектакли, концерты, соревнования и тренировки были рассредоточены по территории и имели ограничения по числу посетителей.

«За сезон на разных площадках ВДНХ с учетом всех необходимых мер безопасности прошло больше 5,7 тысячи культурных, образовательных, досуговых и спортивных программ для посетителей», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Летом на ВДНХ отпраздновали День семьи, любви и верности, День российского флага, День российского кино и другие памятные даты, а также пятилетие центра океанографии и морской биологии «Москвариум», «Городской фермы» и интерактивного музейного комплекса «Буран». В день рождения ВДНХ объединил свыше 80 событий для гостей разных возрастов.

Количество участников экскурсий в центре «Космонавтика и авиация» не превышало 15 человек, в Центре славянской письменности «Слово» — 10. На открытой веранде Дома культуры в танцевальных и спортивных мастер-классах могли принять участие до 50 гостей, в Зеленом театре предусмотрели специальную рассадку на увеличенном расстоянии друг от друга. Все это было сделано для обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В июле на ВДНХ стартовал танцевальный сезон. Большой популярностью пользовались спортивные тренировки на свежем воздухе, также был реализован проект «Музыка на крыше». Кроме того, на ВДНХ летом возобновили обзорные экскурсии по территории комплекса.

«Впервые в истории главной выставки страны появился путеводитель по фонтанам, в который вошли не только популярные «Дружба народов» и «Каменный цветок», но и менее известные. Для удобства передвижения по ВДНХ запустили экологичный транспорт — бесплатные электробусы, теперь они будут курсировать по кольцевой дороге круглый год», - говорится в сообщении.

Сегодня на ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. Так, например, экспозиции музеев и залы для мероприятий заполняются не более чем на 50%, в них нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, имеются антисептики. При входе в помещения бесконтактным способом измеряется температура тела. Посетителям необходимо надевать маски и перчатки.