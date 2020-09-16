РИАМО - 16 сен. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения от «Комбината по благоустройству и бытовому хозяйству» в отношении ООО «МиРЭП» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, информацию об обществе занесут в перечень, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по абонентскому обслуживанию оборудования системы мониторинга транспорта», — говорится в сообщении.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документов, которые доказывают устранение нарушения в установленный срок. Сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.