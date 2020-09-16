РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 сен. Свыше 1,5 тысячи многоквартирных домов подготовили к отопительному периоду в подмосковном Красногорске, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Завершаются ремонтные работы и испытания тепловых сетей в преддверии отопительного сезона. В нашем округе обследовано и подготовлено 63 котельных, более 450 километров теплосетей и 1,5 тысячи многоквартирных домов», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что в соответствии с постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года №35, систему отопления запустят при наступлении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов на протяжении 5 дней. По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области такая погода установится после 28 сентября.

«Чтобы в домах всегда было тепло и была горячая вода, за услуги ЖКХ необходимо платить. Всех, у кого есть долг за отопление и ГВС, призываю как можно скорее его погасить. Сделать это можно в Сбербанке, МКБ, на почте, либо онлайн на сайте теплосети», - добавила Хаймурзина.

Она пояснила, что уточнить сумму долга можно непосредственно в АО «Красногорская теплосеть» или в любом из офисов МособлЕИРЦ.