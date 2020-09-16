РИАМО - 16 сен. Всю осень гиды будут проводить экскурсии по восьми паркам Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Программа рассчитана как на любителей истории, так и на тех, кто предпочитает наблюдать за природой.

«Во время познавательных прогулок гости узнают легенды и интересные факты о парках, посетят музеи и старинные дворцы, а также познакомятся с флорой и фауной зеленых уголков города. На экскурсиях ждут как взрослых, так и детей», — говорится в сообщении.

Бесплатные и платные познавательные прогулки будут проходить Измайловском и Лианозовском парках, в усадьбе Воронцово, в ландшафтном парке «Митино», парке «Сокольники», музее-усадьбе «Кусково» и «Люблино» и в Парке Горького. Сопровождать посетителей и рассказывать им о местах посещения будут профессиональные гиды, искусствоведы, историки, а также биологи и зоологи.

Подробную информацию об экскурсионных программах на официальных сайтов парков и усадьб.

«Во время познавательных прогулок гости узнают легенды и интересные факты о парках, посетят музеи и старинные дворцы, а также познакомятся с флорой и фауной зеленых уголков города. На экскурсиях ждут как взрослых, так и детей», — говорится в сообщении.