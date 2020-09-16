РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 сен. Кабинет прикрепления, закрытый на время пандемии, возобновил работу в поликлинике военного городка Павшино в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 15 сентября в поликлинике №2 начал работать кабинет прикрепления. Ранее он был закрыт на время пандемии», - говорится в сообщении.

Кабинет расположен по адресу: военный городок Павшино, дом №2В, кабинет №106.

В кабинете можно прикрепиться к детской поликлинике №2 и к взрослой поликлинике №2, исправить документы, например, когда ребенок достиг 14-летнего возраста, и так далее.

«Прикрепиться к поликлинике может любой гражданин России. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис», - отмечается в материале.

Кабинет работает с понедельника по субботу с 08:00 до 17:30.