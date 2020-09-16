РИАМО - 16 сен. В Москве за сутки выздоровели 1223 пациента после курса лечения от коронавируса, число выздоровевших продолжает увеличиваться, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 232 706», — сказала Ракова.

Вылечившиеся могут сдать плазму крови. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 19:00.

В столице сняли почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом продолжает действовать масочный режим — средства индивидуальной защиты нужно продолжать носить в общественных местах и на транспорте.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 СЕНТЯБРЯ

- 1223 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 016 человек.