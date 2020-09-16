РИАМО - 16 сен. В городском округе Люберцы полицейские разыскивают мать, оставившую новорожденного ребенка на улице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Поступило сообщение об обнаружении возле одного из домов <...> на лавочке новорожденной девочки в возрасте предположительно около одного месяца», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Она добавила, что полицейские в настоящий момент проводят оперативно-разыскные мероприятия, устанавливают личность и местонахождение женщины.
«Младенец доставлен в медицинское учреждение», – добавила Петрова.
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