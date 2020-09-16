РИАМО - 16 сен. Большую кольцевую линию метрополитена (БКЛ) планируют полностью замкнуть в конце 2022 года, на текущий момент это крупнейший в мире проект метростроительства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
БКЛ будет работать на расстоянии 10 километров от уже существующей Кольцевой линии метро. Большое кольцо разгрузит участки метро, которые находятся за пределами строящейся ветки.
После окончания строительства и запуска БКЛ в эксплуатацию, у жителей и гостей столицы появится возможность пересесть на 20 станций одиннадцати радиальных линий метро, на три станции Московского центрального кольца (МЦК), на 13 станций Московских центральных диаметров (МЦД), а также пересесть на 11 станций железной дороги.
На данный момент уже открыты станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха», «Деловой центр» и «Савеловская», а в следующем году запланировано открытие станций юго-западного участка «Давыдково», «Аминьевское шоссе», «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект».
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