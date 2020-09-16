РИАМО - 16 сен. Большую кольцевую линию метрополитена (БКЛ) планируют полностью замкнуть в конце 2022 года, на текущий момент это крупнейший в мире проект метростроительства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Длина кольца составит 70 километров, на нем будет 31 станция и три электродепо. Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией в мире, обогнав сегодняшнего лидера — второе кольцо пекинского метро длиной 57 километров», — говорится в сообщении.

БКЛ будет работать на расстоянии 10 километров от уже существующей Кольцевой линии метро. Большое кольцо разгрузит участки метро, которые находятся за пределами строящейся ветки.

После окончания строительства и запуска БКЛ в эксплуатацию, у жителей и гостей столицы появится возможность пересесть на 20 станций одиннадцати радиальных линий метро, на три станции Московского центрального кольца (МЦК), на 13 станций Московских центральных диаметров (МЦД), а также пересесть на 11 станций железной дороги.

На данный момент уже открыты станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха», «Деловой центр» и «Савеловская», а в следующем году запланировано открытие станций юго-западного участка «Давыдково», «Аминьевское шоссе», «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект».