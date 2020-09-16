РИАМО - 16 сен. В столице завершился капремонт железнодорожного тоннельного комплекса рядом с аэропортом Внуково, работы начали еще в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

«Специалисты комплекса городского хозяйства обновили гидроизоляцию железобетонных конструкций, заменили дренажные трубки, провели ремонт систем электрообогрева дренажных лотков и заменили металлические крышки. Также была обновлена облицовка стен тоннеля, выполнен ремонт грунтовых анкеров и систем видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Работы проводили на участке движения поездов аэроэкспресса, следующих до аэропорта Внуково. Организованы работы были только в ночное время, что позволило провести ремонт, не нарушая движения поездов.

Отремонтированный тоннель тянется вдоль Заводского шоссе. Его ввели в эксплуатацию в 2005 году. Длина тоннеля составляет более одного километра, а общая ширина – более 15 метров. Эксплуатацией объекта занимается ГБУ «Гормост». На балансе учреждения находятся 105 транспортных тоннелей.

Ранее в конце зимы 2020 года специалисты предприятия также завершили ремонт Кутузовского тоннеля. Он был облицован гранитом, там обновили насосную станцию и электрощитовую.