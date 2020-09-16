РИАМО - 16 сен. В столице завершился капремонт железнодорожного тоннельного комплекса рядом с аэропортом Внуково, работы начали еще в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
Работы проводили на участке движения поездов аэроэкспресса, следующих до аэропорта Внуково. Организованы работы были только в ночное время, что позволило провести ремонт, не нарушая движения поездов.
Отремонтированный тоннель тянется вдоль Заводского шоссе. Его ввели в эксплуатацию в 2005 году. Длина тоннеля составляет более одного километра, а общая ширина – более 15 метров. Эксплуатацией объекта занимается ГБУ «Гормост». На балансе учреждения находятся 105 транспортных тоннелей.
Ранее в конце зимы 2020 года специалисты предприятия также завершили ремонт Кутузовского тоннеля. Он был облицован гранитом, там обновили насосную станцию и электрощитовую.
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