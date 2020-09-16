РИАМО - 16 сен. Станцию «Мамыри» Коммунарской линии столичного метро оформят в «осенних» тонах, стены облицуют панелями бордового, кирпичного и оранжевого цвета, а наземный павильон выполнят в классическом стиле, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Станция будет иметь ярко выраженный индивидуальный облик. Путевые стены украсит композиция из разных по форме и размеру элементов», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Стены покроют камнем или алюминиевыми панелями. Рейки на потолке будут формировать единую гладкую поверхность.

«Светильники, напротив, заглублены в прямоугольных нишах, создавая тем самым интересную игру света. Пол решили облицевать светлым гранитом», — отметил Кузнецов.

Для отделки вестибюлей используют те же материалы. Подвесной потолок изготовят из алюминиевых реек прямоугольной формы, колонны облицуют черным габбро, а стены — светлым мрамором и агломератом или алюминиевыми сотовыми панелями.

Станция строится вдоль Калужского шоссе рядом с улицей Адмирала Корнилова. Вид ее наземного вестибюля сделают похожим на окружающую застройку.