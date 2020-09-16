РИАМО - 16 сен. В этом учебном году число учащихся предпрофессиональных классов в Москве выросло более чем на 20 процентов, сообщается на официальном сайте мэра города.
По ее словам, школ с ИТ-классами в этом учебном году стало больше почти в два раза — сейчас их 67, академические классы открыты в 28 школах, инженерные — в 117, медицинские — в 75, кадетские — в 249.
Ракова добавила, что число учащихся в кадетских классах выросло на пять тысяч человек, в ИТ-классах оно увеличилось на две тысячи, а в медицинских, инженерных и академических — в целом на 1,8 тысячи человек.
В предпрофессиональных классах ученики работают на современном лабораторно-исследовательском оборудовании, проводят эксперименты и выполняют практические задания. Школьники также посещают тематические экскурсии на площадках предприятий, научных центров и медицинских учреждений.
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