РИАМО - 16 сен. В этом учебном году число учащихся предпрофессиональных классов в Москве выросло более чем на 20 процентов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы видим повышенный интерес детей и родителей к предпрофессиональной подготовке еще со школы. В этом году медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические и ИТ-классы посещают свыше 45 тысяч юных москвичей — на 10 тысяч больше, чем годом ранее», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, школ с ИТ-классами в этом учебном году стало больше почти в два раза — сейчас их 67, академические классы открыты в 28 школах, инженерные — в 117, медицинские — в 75, кадетские — в 249.

Ракова добавила, что число учащихся в кадетских классах выросло на пять тысяч человек, в ИТ-классах оно увеличилось на две тысячи, а в медицинских, инженерных и академических — в целом на 1,8 тысячи человек.

В предпрофессиональных классах ученики работают на современном лабораторно-исследовательском оборудовании, проводят эксперименты и выполняют практические задания. Школьники также посещают тематические экскурсии на площадках предприятий, научных центров и медицинских учреждений.