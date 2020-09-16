РИАМО - 16 сен. Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» победил в престижном конкурсе недвижимости MIPIM Awards, его отметили как лучший спортивный и культурный объект, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Среди финалистов оказались китайский Guardian Art Center и английский Tottenham Hotspur Stadium.

«Европейское жюри уже второй год подряд отдает свои голоса за московские объекты. В прошлом году в специальной номинации победил парк «Зарядье», в этом — крупнейший гимнастический центр в мире», — написал Собянин в своем Instagram.

Мэр поздравил всех, кто принимал участие в проектировании и строительстве дворца. Он отметил, что одно из главных его достоинств — многофункциональность. Во дворце можно проводить тренировки, международные соревнования и массовые мероприятия.

«Это не первая награда дворца гимнастики. Ранее он становился «Лучшим проектом России» в номинации «Общественные здания» и брал гран-при конкурса «AlumForum. Алюминий в архитектуре 2019» за лучший реализованный проект с применением алюминия. Речь идет о неповторимой крыше здания в виде летящей ленты», — отметил градоначальник.

В финал MIPIM-2020 вышли также благоустройство Москвы-реки как «Лучший проект восстановления» и больница в Коммунарке как «Лучший объект медицины».

«Европейское жюри уже второй год подряд отдает свои голоса за московские объекты. В прошлом году в специальной номинации победил парк «Зарядье», в этом — крупнейший гимнастический центр в мире», — написал Собянин в своем Instagram.