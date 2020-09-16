РИАМО - 16 сен. На портале «Наш город» теперь можно зарегистрироваться и авторизоваться только с помощью учетной записи на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Анонимность пользователей «Нашего города» сохранится. Москвичи при желании смогут по-прежнему отправлять сообщения на портал под псевдонимом», — отмечается в материале.

По словам главы ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, благодаря единой системе авторизации через учетную запись mos.ru горожанам не требуется дополнительно регистрироваться на сайтах проектов, а также запоминать логины и пароли.

Если у человека нет учетной записи на mos.ru, то порталы будут автоматически переправлять его для регистрации и заполнения анкеты, а после этого пользователь будет автоматически авторизован на портале «Наш город».

Если же у пользователя уже есть аккаунт на портале, то при авторизации система автоматически проверит и перенесет имеющиеся сообщения о проблемах города, достижения и очки на новый аккаунт.

Единая учетная запись mos.ru позволяет получить свыше 370 услуг и сервисов на городском портале государственных услуг, сообщить о проблемах в своем доме, дворе или районе, а также многое другое.