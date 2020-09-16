РИАМО - 16 сен. Подмосковные полицейские задержали жителя Домодедова, подозреваемого в крупном мошенничестве в интернете, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

43-летний житель Люберец нашел сайт по проектированию и строительству деревянных домов, после чего позвонил по указанному номеру и договорился о строительстве дачи в Раменском. По электронной почте ему выслали договор подряда, по которому необходимо было внести 30% от общей стоимости работ.

«Заказчик перечислил деньги на указанный злоумышленником счет аффилированной им организации, после чего лжепредприниматель перестал выходить на связь. Сумма материального ущерба составила свыше 400 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело. У злоумышленника нашли 19 мобильных телефонов, банковские карты, ноутбук, флэш-карты, оттиски печатей различных организаций, сим карты, а также список логинов и паролей.