РИАМО - 16 сен. Министерство финансов РФ предложило компенсировать бюджетные расходы из-за пандемии Covid-19 резким повышением акциза на табачную продукцию и электронные сигареты, соответствующие поправки подготовлены в налоговое законодательство, пишет РБК.

«Предусматривается увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками», — говорится в материале.

Данная мера, согласно мнению авторов поправок, должна восполнить расходы бюджета, которые значительно выросли в связи с пандемией коронавируса.

В ведомстве отметили, что внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства.

Акциз на сигареты планируется увеличить до 2359 рублей за 1 тысячу штук (планировалось изначально 2045 рублей), на электронные сигареты и вейпы — до 60 рублей за штуку (планировалось 52 рубля).

Документ уже одобрили на заседании законопроектной комиссии. В ближайшее время он поступит на рассмотрение правительства.

Эксперты считают, что данное повышение цен станет максимальным за всю историю табачной отрасли в стране и может привести к росту рынка нелегальных сигарет.