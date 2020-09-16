РИАМО – 16 сен. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить тратить материнский капитал на ремонт квартиры или дома, в Госдуме инициативу готовы поддержать, пишет в среду газета «Известия».

«Союз матерей» предложил, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья», — сказала руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

Эксперты подчеркнули, что ремонт для семьи всегда связан с серьезными расходами, особенно, если родился ребенок, а у родителей невысокие доходы. Данная мера поможет обеспечить комфортный уровень жизни россиян.​

Сейчас за первого ребенка государство выплачивает 466,6 тысячи рублей, за второго — 150 тысяч. Материнский капитал можно потратить на покупку квартиры, взять ипотеку или построить новое жилье.

Весной программу маткапитала продлили до 2026 года. Сумму собираются ежегодно индексировать.

В Минстрое РФ сообщили, что, если инициатива ОНФ поступит в ведомство, она будет в установленном порядке рассмотрена.