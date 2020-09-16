РИАМО - 16 сен. По факту убийства женщины на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

«Вечером 15 сентября в квартире жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, обнаружено женщины 1972 года рождения», — говорится в сообщении.

Во время осмотра на теле женщины были зафиксированы телесные повреждениями в области головы.

Следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего. Они допросят соседей и просмотрят видео с уличных камер наблюдения.