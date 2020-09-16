РИАМО - 16 сен. Для пользователей цифровой туристической платформы Russpass организовали горячую линию в столице, где можно получить консультацию о работе сервиса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

Операторы общегородского контакт-центра смогут подсказать, как спланировать путешествие, найти выгодные билеты и экскурсии. Задать интересующие вопросы можно даже в путешествии.

«На платформе Russpass агрегируется множество предложений для туристов. Благодаря им можно познакомиться с историей и культурой, архитектурой и красотой природы разных регионов России. Москва, Петербург, Кубань, Алтайский край — выбор действительно большой», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Номер горячей линии: +7 (495) 122-01-11, либо короткий номер для тех, кто находится в Москве: 122. Контакт-центр принимает звонки круглосуточно на русском и английском языках.

Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий отметил, что тестовую версию платформы Russpass запустили 20 июля, и важно, чтобы она совершенствовалась. Операторы при необходимости также могут помочь оформить предложения для улучшения работы платформы или обращения о неисправности.

Сервис Russpass – платформа для бронирования, поиска билетов, туров, маршрутов, ресторанов, музеев и много другого. Планируется, что сервис станет работать на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках.