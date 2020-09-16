РИАМО - 16 сен. Автомобиль каршеринга и мотоцикл столкнулись на улице Михайлова в Рязанском районе столицы, мотоциклист и его пассажир госпитализированы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Виновник аварии — водитель каршеринга», — говорится в сообщении.

Когда водитель поворачивал на 2-ю Институтскую улицу, он не убедился в безопасности движения и врезался в мотоцикл.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельтства аварии выясняются.