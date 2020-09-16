РИАМО - 16 сен. В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.

Таким образом, всего в столице на текущий момент умерло 5016 человек.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — напоминается в сообщении.

Врачи рекомендуют не рисковать жизнью и здоровьем окружающих. При необходимости нужно вызвать врача на дом.

В Москве стали больше тестировать на Covid-19 и лучше выявлять коронавирус. Количество тестов в городе возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день.

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16 СЕНТЯБРЯ

- 1223 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 016 человек.