РИАМО - 16 сен. В Москве и Подмосковье в среду прогнозируется облачная погода без осадков, температура воздуха днем составит до плюс 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 16-18 градусов, по области – плюс 15-20 градусов», — говорится в сообщении.

Северо-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы будут достигать от 12 до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 50%.