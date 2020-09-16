РИАМО - 16 сен. Шатер «Сделано в Москве» работал в рамках фестиваля «Российская креативная неделя» в столичном Парке Горького, в целом мероприятие объединило 14 креативных индустрий, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.
В частности, шатер «Сделано в Москве» посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он познакомился с выставкой «Креативные инновации Москвы», на которой 16 столичных компаний представили передовые технологические решения в творческих отраслях бизнеса.
«Сегодня в креативном секторе зарегистрированы более 110 тысяч компаний. В них работают порядка 470 тысяч человек. При этом доля креативных индустрий в экономике столицы составляет около 6%, но эта отрасль имеет внушительный потенциал для роста», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Кроме того, в рамках программы на территории шатра «Сделано в Москве» прошли показы короткометражных фильмов молодых российских режиссеров — выпускников Московской школы кино.
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