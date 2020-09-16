РИАМО - 16 сен. Шатер «Сделано в Москве» работал в рамках фестиваля «Российская креативная неделя» в столичном Парке Горького, в целом мероприятие объединило 14 креативных индустрий, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«С 11 по 13 сентября в шатре «Сделано в Москве» прошло более двух десятков лекций, паблик-токов, дискуссий и презентаций на темы креативного предпринимательства, искусства, кино, архитектуры и урбанистики, инноваций и профессий будущего в креативных индустриях», - говорится в сообщении.

В частности, шатер «Сделано в Москве» посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он познакомился с выставкой «Креативные инновации Москвы», на которой 16 столичных компаний представили передовые технологические решения в творческих отраслях бизнеса.

«Сегодня в креативном секторе зарегистрированы более 110 тысяч компаний. В них работают порядка 470 тысяч человек. При этом доля креативных индустрий в экономике столицы составляет около 6%, но эта отрасль имеет внушительный потенциал для роста», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Кроме того, в рамках программы на территории шатра «Сделано в Москве» прошли показы короткометражных фильмов молодых российских режиссеров — выпускников Московской школы кино.