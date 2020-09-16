РИАМО - 16 сен. Мероприятия по дезинфекции в столичной подземке оказываются высокоэффективными, несмотря на многомиллионный пассажиропоток, сообщила РИАМО главный врач — начальник медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис.

«Дезинфекция метро, которая проводится несколько раз в день, оправдывает себя как эффективная мера по предотвращению заражений», - сказала Жельвис.

Она добавила, что Московский метрополитен принимает беспрецедентные меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Именно качество и полнота проводимой дезинфекции позволили достичь такого результата при ежедневном многомиллионном пассажиропотоке», - заключила Жельвис.

По мнению ВОЗ, риск заражения коронавирусом через контакт с поверхностью минимален.

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