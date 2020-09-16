РИАМО - 16 сен. Более 900 обращений жителей Подмосковья по нарушениям земельного законодательства поступило в Центр управления регионом Московской области (ЦУР) и было отработано специалистами на региональном и муниципальном уровнях, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала 2020 года мы получили более 900 обращений от жителей области. Наибольшее количество – от жителей муниципалитетов с большими площадями земли – это Раменский, Одинцово, Мытищи, Солнечногорск, Ленинский», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

61,3 % жалоб пришлось на самозахват земельных участков, 31 % – на нецелевое использование земель, а 7,7 % – на неиспользование земель.

Подать обращение по нарушениям в земельно-имущественной сфере в правительство Московской области можно почтой, электронным обращением, через портал «Добродел». Все обращения, поступающие в правительство области, попадают в Центр управления регионом, где специалисты отрабатывают их за 7-8 дней.