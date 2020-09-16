РИАМО - 16 сен. В подмосковной усадьбе Середниково в городском округе Солнечногорск 18 сентября пройдет фестиваль народного творчества возрождаемых усадеб России, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Важнейшей частью фестиваля станет дискуссионно-практический Форум владельцев исторических усадеб. Также пройдет и концертная программа, которая будет представлена десятью творческими коллективами возрождаемых усадеб из восьми регионов страны.

«Гости увидят представления в нескольких жанрах: танцевальном, вокальном, фольклорном, классическом и других», - говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут ознакомиться с фотогалереей, посвященной как возрожденным, нашедшим своих добросовестных владельцев усадебным комплексам, так и усадьбам, находящимся в неудовлетворительном состоянии и ожидающим своих новых владельцев.

В работе фестиваля и форума примут участие активисты добровольческой организации «Усадебные волонтеры» и представители других волонтерских объединений, участвующих в реализации программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Фестиваль пройдет с 10:00 до 18:00.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>