РИАМО - 16 сен. В районе ВТБ Арены - Центрального стадиона «Динамо» в результате благоустройства появится современное общественное пространство, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время возле спортивного комплекса ведется благоустройство территории. В результате будет создано новое комфортное общественное пространство на площади более 17 тысяч квадратных метров, а пешеходный маршрут от метро «Петровский парк» до стадиона станет удобнее», - отметил Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках благоустройства заменят асфальтобетонное покрытие дороги, обновят тротуары и площадки - их выложат гранитной плиткой. Также установят пешеходные ограждения. Благоустройство затронет и освещение – его сделают ярче. При этом оно будет потреблять меньше энергии.

«Для этого специалисты заменят 25 фонарей на новые энергосберегающие и дополнительно установят 26 опор освещения», - рассказал Бирюков.

По его словам, проектом комплексного благоустройства предусмотрено изменение схемы организации дорожного движения. Так будут установлены два новых светофора и будет закрыт сквозной проезд через Театральную аллею. Попасть с Ленинградского проспекта на Петровско-Разумовскую аллею можно будет через Милицейский переулок.

Завершить работы планируется к середине октября.