РИАМО - 15 сен. Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ» в Коломне позволит принести в консолидированный бюджет Московской области свыше 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Земельный участок площадью 1,3 гектара в Коломенском округе предоставлен в аренду для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству комплекса серийного производства стальных шаровых кранов больших диаметров.

«Торговый Дом АДЛ» занимается разработкой, производством и поставкой инженерного оборудования для ЖКХ и строительной сферы. В Коломенском городском округе находятся два производственных цеха компании, складской и логистический комплексы. На переданном участке инвестор планирует строительство еще одного комплекса, который удвоит производство продукции», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, всего реализация проекта принесет в консолидированный бюджет Московской области более 1,16 миллиарда рублей, а в округе появится 41 рабочее место.

Земля передается компании в аренду на 7 лет. Начало строительства комплекса намечено на 2021 год, а выйти на полную мощность инвестор планирует в 2027 году. Инвестиции в проект составят порядка 1,1 миллиарда рублей.